«Увидел, что из окон идет дым». В Новогрудском районе сосед спас мужчину на пожаре

Мужчину осмотрели врачи скорой помощи, ему понадобилась госпитализация Фото: Надежда БУТОВИЧ

Сообщение спасателям о пожаре в деревне Романюки Новогрудского района поступило 22 ноября в 18.37. Когда сотрудники МЧС приехали на место, хозяин загоревшегося дома уже был в безопасности. В ведомстве рассказывают, что события, предположительно, развивались так: мужчина, который проходил мимо, увидел, что из окон одного из домов идет дым. Он зашел внутрь и увидел на кровати спящего соседа, постельное белье под ним уже тлело. Мужчина разбудил соседа и вывел на улицу. Пострадавшего осмотрела бригада скорой помощи, его увезли в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Огонь в доме повредил стены, кровать, потолок. Вероятно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.