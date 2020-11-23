После семи суток ареста на свободу не вышла оператор «Белсата» Дарья Чульцова

После семи суток ареста на свободу не вышла оператор "Белсата". Фото: mspring.online

После семи суток ареста в воскресенье, 22 ноября, на свободу так и не вышла оператор «Белсата» Дарья Чульцова. Об этом сообщает издание «Наша Нiва».

Дарья работала в воскресенье, 15 ноября, совместно с журналисткой Екатериной Андреевой над стримом с Площади Перемен. Девушки были задержаны, а чуть позже их судили.

Адвокат Чульцовой дал расписку о неразглашении, но по информации «Нашай Нiвы» есть основания полагать, что девушка обвиняется по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса - организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

Чульцовой может грозить до трех лет лишения свободы.

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