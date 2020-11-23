В Бресте автовор искал незапертые машины и наткнулся на бус с сотрудниками ОМОН

Мужчину подозревают в краже. Фото: пресс-служба УВД Брестского облисполкома

В Бресте 43-летнего мужчину подозревают в краже. В пресс-службе УВД сообщают, что он уже был судим за кражи. Вечером он пошел по парковкам, искал незапертые двери стоящих на улице машин. Из открытого салона БМВ он забрал очки, ФМ-модулятор, флешку. Следующие несколько машин, которые он проверил, были закрыты. А вот ручка микроавтобуса ему поддалась: дверь открылась, мужчина шагнул в салон и увидел там сотрудников ОМОН. В пресс-службе УВД уточняют, что это был служебный автомобиль отряда милиции особого назначения. Милиционерам мужчина сказал, что ошибся автомобилем. Но его задержали, доставили в Ленинский РОВД Бреста. Вещи, которые он украл из БМВ, нашли при нем, вернули хозяйке на следующий день.

МВД советуют владельцам автомобилей оборудовать машины сигнализацией, не оставлять двери открытыми, не парковать автомобили надолго в безлюдных и неосвещенных местах.