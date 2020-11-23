Макей: Мы намерены расширить персональный санкционный список против Евросоюза

Макей заявил, что намерен расширить персональный санкционный список против ЕС. Фото: скриншот с видео

Глава МИД Владимир Макей в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» заявил, что намерен расширить персональный санкционный список против Евросоюза.

- Да, я не говорю, что у нас все идеально и красиво. Я тоже являюсь сторонником перемен, но не путем революции. Я уверен в том, что революция – это всегда смерть, кровь и слезы. И это мы видим сегодня. Мы слышим, к чему призывают революционеры: «Давайте убивать этих, а вот этих мы заклеймим позором». Да, хорошо, давайте заклеймим позором. А вы думаете в данной ситуации про государство? Про народ вы думаете? Или уверены в том, что революция – это благо? Нет, она принесет лишь хаос и анархию. А это погубит государство. И тогда нам придется начинать с нуля. На мой взгляд, призывы к экономическим санкциям не просто глупость – это опасность для государственности Беларуси. Мы попытаемся поговорить с нашими западными партнерами относительно подобных мер, - подчеркнул Макей.

Глава МИД заявил, что Беларусь намерена расширить санкционные списки против нескольких лидеров Евросоюза, а также ряда стран Европы.

- Вы знаете, что ЕС уже ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек. Мы также намерены расширить персональный санкционный список, в котором окажутся представители руководства Евросоюза, а также представители нескольких государств, - подытожил Макей.

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В ведомстве добавили, что «в рамках дипкорректности список не будет опубликован». (подробности)