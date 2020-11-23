«В грубой форме, открыто рукой сорвал флаг». Брестчанина приговорили к году «химии» за надругательство над флагом

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это уголовное дело рассмотрели в суде Ленинского района Бреста, сообщает пресс-служба. Поводом стали события 4 сентября: тогда молодой человек сорвал со здания гостиницы государственный флаг.

В обвинении сказано, что обвиняемый «в грубой форме, открыто сорвал флаг с целью демонстрации иным гражданам своего оскорбительного, кощунственного и пренебрежительного отношения к символам Республики Беларусь, преследуя умысел на надругательство над государственными символами Республики Беларусь». Флаг упал на тротуар и был поврежден.

Гособвинитель предложил назначить обвиняемому год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение – так называемая «химия». Суд согласился с мнением прокурора и назначил именно такое наказание. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Это максимальное наказание, возможное по этой статье.

Недавно в Бресте на год «химии» осудили 22-летнего парня за то, что сорвал государственный флаг, который висел на здании хореографической школы.