ГУВД Мингорисполкома: В Минске на акциях протеста 22 ноября было задержано более 200 человек

В Минске на акции протеста 22 ноября были задержаны более 200 человек. Фото: БелаПАН

В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что в воскресенье, 22 ноября, на акциях протеста, которые прошли в Минске, было задержано более 200 человек. Об этом сообщает БелТА.

В ведомстве также добавили, что призывы о том, что нужно выходить на улицу, были размещены в телеграм-каналах, информационных ресурсах и в других мессенджерах.

- С 12 до 13 в различных районах Минска начали собираться группы граждан, которые планировали направиться в центр. Они обозначили себя незарегистрированной символикой, а в руках у них были плакаты, которые содержали различные призывы. Люди выходили на проезжую часть в районе Каменной Горки, а также на улицах Калиновского, Голубева и других. Они блокировали движение общественного транспорта. В целях обеспечения безопасности сотрудники милиции вытеснили людей с проезжей части, - пояснили в ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве сообщили, что в результате акций протеста в Минске было задержано более 200 человек.

- В отношении задержанных проводится проверка в рамках действующего законодательства. Протестующие игнорировали меры безопасности, брали на несанкционированные массовые мероприятия с собой маленьких детей. Некоторые из людей выражали крайнее неуважение в сотрудникам милиции, использовали нецензурную лексику и жесты, находились в нетрезвом виде, - заявили в ведомстве.

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