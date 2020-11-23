Погода в Беларуси на неделю 24 - 29 ноября: дождь, ветер и до минус 3

Будет прохладно и дождливо - не забывайте зонт и шарф Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 24 ноября, в Беларуси будет ветрено и дождливо, об этом БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Ночью ожидается от нуля до плюс 5, днем - от минус 3 до 8 тепла. Почти по всей стране пройдут дожди.

В среду, 25 ноября, снова дожди, температура опустится днем до -2, максимум, который прогнозируют синоптики, - 7 градусов тепла. Ночью - от минус 1 до плюс 5.

В четверг, 26 ноября, дожди во многих районах прекратятся, но появится туман. Температура останется прежней.

В пятницу, 27 ноября, снова пройдут осадки - дождь и снег. На дорогах будет скользко. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - от нуля до плюс 6.

В выходные, 28 - 29 ноября, ожидается снег и мокрый снег.