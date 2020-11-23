Лукашенко - Хренину: У нас большой пробел в патриотическом воспитании, и его нужно ликвидировать

Лукашенко заявил, что существует огромный пробел в партиотическом воспитании. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в понедельник, 23 ноября, принял с докладом во Дворце Независимости министра обороны Беларуси Виктора Хренина. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко поинтересовался у Хренина, как складывается ситуация в Вооруженных силах.

- Вы уже достаточное количество времени занимаете пост министра обороны. И за этот период мы с вами прошли очень серьезный этап: даже части нам пришлось отмобилизовывать, поднимать и выдвигать их на более опасные направления, как нам в тот момент представлялось, да и сейчас. Есть ли какие-то основные проблемы в ВС на данный момент? - поинтересовался Лукашенко.

Также во время доклада министра обороны была затронута и тема, которая касается противодействия деструктивным силам, пытающимся раскачать Беларусь.

- Я скажу, что даже не просто раскачать Беларусь, а опрокинуть ее. Мы видим, что основным недостатком в данной ситуации является отсутствие патриотизма. Особенно это касается наших мужиков. И прежде всего тех, которые не служили в ВС, которые не пробовали этого хлеба. Но я должен сказать, что и у тех, кто отслужил, тоже такие проблемы есть, но их слишком мало. У нас большой пробел в патриотическом воспитании, и надо его ликвидировать, - заявил Лукашенко.

В свою очередь министр обороны Виктор Хренин отметил, что в армии на данный момент ситуация контролируемая.

- Ситуация управляемая. Все мероприятия плана подготовки ВС были выполнены на 100%, несмотря на трудности, - подчеркнул Хренин.

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