В Минске 22 ноября задержали одного из директоров EPAM. Он на Окрестина

Задержание Игоря Овсяника подтвердила его жена. Фото: dev.by

В списках правозащитного центра «Вясна» 22 ноября появился Игорь Овсяник - Senior Director, Special Projects в EPAM Systems. Об этом сообщает dev.by.

Задержание сотрудника известной IТ-компании порталу подтвердила жена Игоря Овсяника. Она рассказала, что мужа задержали 22 ноября, отвезли в Первомайское РУВД, а ночью доставили на Окрестина. Как и где задержали Игоря Овсяника, женщина не уточнила. Она не знает, произошло ли это во время районного марша. Но отметила, что живут они в районе, который не относится к Первомайскому РУВД.

По информации dev.by, Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года. Он пришел в компанию на должность Software Testing Manager, долгое время был директором белорусского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.