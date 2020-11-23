В МВД рассказали, что после акций протеста 22 ноября в ИВС были водворены 345 человек

В МВД рассказали, что в ИВС были выдворены 345 человек. Фото: tut.by

В Министерстве внутренних дел рассказали, что после акций протеста, которые прошли в воскресенье, 22 ноября, 345 человек были водворены в изоляторы временного содержания. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Несмотря на призывы о выходе на улицу, размещенные в телеграм-каналах, люди не среагировали на них в регионах, за исключением Минска. В различных районах столицы протестующие собирались группами. Их неоднократно призывали соблюдать правопорядок, а также меры дорожной безопасности. Несмотря на это, некоторые из них все равно выходили на проезжую часть и блокировали движение общественного транспорта. Некоторые из протестующих были настроены агрессивно и находились в нетрезвом состоянии. Самые активные были задержаны сотрудниками милиции. Также были применены спецсредства, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что в изоляторы временного содержания были водворены 345 человек.

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В ведомстве добавили, что призывы о том, что нужно выходить на улицу, транслировались в телеграм-каналах и в других интернет-ресурсах. (подробности)