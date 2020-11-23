В инфекционной больнице на утро 23 ноября остаются 6 детей после отравления в минской школе

Эпидемиологическое расследование продолжается, врачи устанавливают источник заражения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утром 23 ноября пресс-служба Минздрава сообщила, что в инфекционной больнице остаются 6 детей, которых госпитализировали из средней школы №61 в Минске. Новых учеников в больницу не поступало. Чем именно отравились дети - выясняют врачи Минского городского центра гигиены. Создана комиссия.

Напомним, 20 ноября ученики столичной СШ №61 стали массово обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим.

Всего к врачам из-за отравления обратилось 280 детей из минской школы. Они все ели на обед одно и то же блюдо, после чего у них проявились одинаковые симптомы - рвота и диарея. В основном пострадали ученики 5 - 9-х классов.

Возбуждено уголовное дело, ситуацию на личный контроль взяли чиновники: Наталья Кочанова, вице-премьер Игорь Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.