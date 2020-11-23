Пиневич: Надбавки медикам за работу в условиях коронавируса никто не отменял

Пиневич заявил, что никто не собирался отменять надбавки врачам за работу в условиях коронавируса. Фото: БелТА

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1», что надбавки медикам за работу в условиях коронавируса никто не отменял.

- Ковидные надбавки были введены решением Александра Лукашенко. Можете быть уверены, что на любом совещании у президента один из первых вопросов - выделяются ли денежные ресурсы по всем направлениям, и прежде всего по оплате труда. Заявляю, что никто не планировал отменять надбавки медикам за работу в условиях коронавируса. Это находится на особом контроле, - заявил Пиневич.

Напомним, что Дмитрий Пиневич отметил, что Гродненский и Минский регионы, вероятнее всего, уже вышли на пик заболеваемости коронавирусом.

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