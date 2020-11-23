Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике. Фото: пожарный клуб Мозыря

XII International Autumn Tournament in Informatics проходил 19-22 ноября онлайн с хостингом в Шумене, Болгария. В турнире приняли участие 16 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Кипр, Грузия, Иран, Израиль, Македония, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Сирия, Украина.

Соревнование проводилось для двух возрастных категорий школьников — Junior (2005 года рождения и младше) и Senior. Страна могла представить в каждой группе официальную команду из 4 человек. Также был организован неофициальный зачёт соревнований для дополнительных участников.

Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике. Фото: пожарный клуб Мозыря

Турнир проводился в два тура, в Беларуси были определены 7 площадок участия — Минск, Витебск, Мозырь, Брест, Могилёв, Ивье, Бобруйск. По регламенту международной олимпиады на каждой площадке был организован прокторинг — видеозапись работы участников на турнире и запись экранов их компьютеров. В течение каждого тура школьники должны были разработать по предоставленным условиям три программы и отправить их на проверку в тестирующую систему.

По итогам турнира участники официальных белорусских команд награждены медалями соревнования. Лучшими среди всех белорусских участников стали школьники из КЮП г. Мозыря — Станислав Полынь (группа Junior) и Станислав Дамасевич (группа Senior). Результаты официальных команд Беларуси:

Группа Junior:

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Станислав Полынь, КЮП г. Мозыря

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

Александр Лосев, СШ № 27 г. Гомеля

Тимофей Балюконис, Гимназия № 8 г. Витебска

Группа Senior:

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

Станислав Дамасевич, КЮП г. Мозыря

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

Андрей Костяной, Гимназия № 51 г. Гомеля

Даниил Забавский, Лицей БГУ

Дарья Гнедько, Гимназия № 8 г. Витебска

Белорусские участники неофициального зачёта награждены сертификатами эквивалента медалей различного достоинства:

Группа Junior:

ЭКВИВАЛЕНТЫ СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ

Илья Кучинский, Гимназия № 1 г. Бреста

Тимофей Булавко, КЮП г. Мозыря

ЭКВИВАЛЕНТ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛИ

Дмитрий Борчук, Гимназия № 2 г. Витебска

Группа Senior:

ЭКВИВАЛЕНТЫ БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ

Денис Логунов, Лицей БГУ

Егор Тилигузов, Гимназия № 1 г Витебска

Богдан Толстик, Лицей БГУ

Константин Смирнов, Гимназия № 1 г. Витебска

Виталий Попович, СШ № 27 г. Гомеля

Владислав Анохов, Лицей БГУ

Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике. Фото: пожарный клуб Мозыря