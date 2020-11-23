Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике. Фото: пожарный клуб Мозыря
XII International Autumn Tournament in Informatics проходил 19-22 ноября онлайн с хостингом в Шумене, Болгария. В турнире приняли участие 16 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Кипр, Грузия, Иран, Израиль, Македония, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Сирия, Украина.
Соревнование проводилось для двух возрастных категорий школьников — Junior (2005 года рождения и младше) и Senior. Страна могла представить в каждой группе официальную команду из 4 человек. Также был организован неофициальный зачёт соревнований для дополнительных участников.
Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике. Фото: пожарный клуб Мозыря
Турнир проводился в два тура, в Беларуси были определены 7 площадок участия — Минск, Витебск, Мозырь, Брест, Могилёв, Ивье, Бобруйск. По регламенту международной олимпиады на каждой площадке был организован прокторинг — видеозапись работы участников на турнире и запись экранов их компьютеров. В течение каждого тура школьники должны были разработать по предоставленным условиям три программы и отправить их на проверку в тестирующую систему.
По итогам турнира участники официальных белорусских команд награждены медалями соревнования. Лучшими среди всех белорусских участников стали школьники из КЮП г. Мозыря — Станислав Полынь (группа Junior) и Станислав Дамасевич (группа Senior). Результаты официальных команд Беларуси:
Группа Junior:
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
Станислав Полынь, КЮП г. Мозыря
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
Александр Лосев, СШ № 27 г. Гомеля
Тимофей Балюконис, Гимназия № 8 г. Витебска
Группа Senior:
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
Станислав Дамасевич, КЮП г. Мозыря
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
Андрей Костяной, Гимназия № 51 г. Гомеля
Даниил Забавский, Лицей БГУ
Дарья Гнедько, Гимназия № 8 г. Витебска
Белорусские участники неофициального зачёта награждены сертификатами эквивалента медалей различного достоинства:
Группа Junior:
ЭКВИВАЛЕНТЫ СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ
Илья Кучинский, Гимназия № 1 г. Бреста
Тимофей Булавко, КЮП г. Мозыря
ЭКВИВАЛЕНТ БРОНЗОВОЙ МЕДАЛИ
Дмитрий Борчук, Гимназия № 2 г. Витебска
Группа Senior:
ЭКВИВАЛЕНТЫ БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ
Денис Логунов, Лицей БГУ
Егор Тилигузов, Гимназия № 1 г Витебска
Богдан Толстик, Лицей БГУ
Константин Смирнов, Гимназия № 1 г. Витебска
Виталий Попович, СШ № 27 г. Гомеля
Владислав Анохов, Лицей БГУ
Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике. Фото: пожарный клуб Мозыря
Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике. Фото: пожарный клуб Мозыря