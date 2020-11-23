В Гомельской области дети опоздали на автобус и решили идти домой 36 км

Домой детей подвезли сотрудники ГАИ
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Троих детей на обочине дороги вечером 21 ноября заметил экипаж ГАИ Ветковского РОВД. Дети пытались остановить машины, размахивая фликером.
Милиционерам они рассказали, что живут в Светиловичах, но в тот день были у бабушки в Ветке и опоздали на последний автобус. Старшему из детей - 15 лет, младшим - 8 и 9. Ни у кого из ребят телефона с собой не было, позвонить взрослым они не могли. Поэтому решили, что домой доберутся сами - это 36 км. Сотрудники ГАИ подвезли детей до дома, там их уже ждали родители.
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Источник заражения еще не установили. Причины выясняет специальная комиссия. (Читать далее)