В 13.45 23 ноября был закрыт на вход и выход второй вестибюль станции метро «Площадь Ленина»

23 ноября был закрыт на вход и выход второй вестибюль станции метро «Площадь Ленина» Фото: Инна КОРСАК

В Минском метрополитене сообщили, что в понедельник, 23 ноября, в 13.45 был закрыт на вход и выход второй вестибюль станции метро «Площадь Ленина». Данная информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В целях обеспечения безопасности на вход и выход был закрыт второй вестибюль станции метро «Площадь Ленина». Это вход со стороны площади Независимости. На данной станции поезда останавливаются. Решение о закрытии было принято в целях обеспечения безопасности, - говорится в сообщении.

В метрополитене принесли извинения за неудобства.

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