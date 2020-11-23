За неприличный комментарий в адрес члена избирательной комиссии - 1,5 года «химии»

Суд признал мужчину виновным по статье «Оскорбление» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В сентябре обвиняемый оставил в одном из телеграм-каналов неприличный комментарий о члене избирательной комиссии. В обвинении сказано, что этот комментарий унижает ее честь и достоинство. Дело попало в суд Мостовского района. Как рассказали БелТА в районной прокуратуре, во время следствия обвиняемый признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшей.

Суд признал мужчину виновным по статье «Оскорбление» и назначил наказание - 1,5 года «химии». Кроме того, у мужчины конфисковали ноутбук.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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