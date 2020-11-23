МЧС-ники спасли травмированного лебедя, который оказался на дороге. Фото: БелТА

В Осиповичском районе сотрудники МЧС спасли травмированного лебедя, который оказался на проезжей части. Об этом сообщили на сайте УВД Могилевского облисполкома.

- В субботу, 22 ноября, в ГАИ Осиповичского РОВД поступило сообщение о том, что на дороге Минск - Гомель находится лебедь. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали и выехали на место. Птице оставаться на дороге было опасно, и спасатели отловили ее. В свою очередь, сотрудники ГАИ отвезли травмированного лебедя в приют для диких птиц «Охрана природы», - пояснили в ведомстве.

Птицу осмотрели специалисты. По предварительной ситуации, у лебедя электрическая травма. Ему была оказана помощь.

До полного восстановления птица будет находиться в приюте.

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