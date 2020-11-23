В Минске 23 ноября ни в одном медучреждении нельзя было сдать платно ПЦР-тест на коронавирус. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомолка» уже писала о том, что минчанам в период второй волны коронавируса нелегко сдать ПЦР-исследование для определения вируса COVID-19 в мазках из носа и ротоглотки.

23 ноября в медицинской справочной службе 131, которая предоставляет информацию по оказанию платных медуслуг, корреспонденту «Комсомолки» сказали, что в понедельник, 23 ноября, ПЦР-тест платно сдать невозможно. Такой анализ берется исключительно по предварительной записи, если вы выезжаете за границу и на руках у вас есть билет.

Может быть, завтра, во вторник, 24 ноября, ПЦР-исследование будет проводить 2-я клиническая больница, но обычно там бывает утром не более 20 тестов на платной основе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав: в 2021 году вакцину от коронавируса могут получить 2 миллиона белорусов.

Вакцинация будет проводиться на бюджетной основе (подробности)

В Минздраве рассказали, каким регионам уже удалось выйти на пик заболеваемости коронавирусом.

Он также спрогнозировал, когда может быть отменен масочный режим. (подробности)