Ольга Хижинкова уже 15 суток отбывает арест. 23 ноября в суде должны рассмотреть жалобы по ее делу

Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 23 ноября, в Минском городском суде назначены к рассмотрению две жалобы на постановления Ольге Хижинковой. Сейчас она отбывает 27 суток ареста. Расписание процессов есть на сайте Верховного суда.

Одно дело в Минском городском суде сегодня должна была рассмотреть судья Головкова, второе -судья Кучук.

Напомним, Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября. В ожидании суда она провела трое суток в ИВС на Окрестина. 11 ноября суд Заводского района Минска назначил "Мисс Беларусь - 2008" и экс-пресс-секретарю брестского «Динамо» Ольге Хижинковой 12 суток ареста, на день позже ее осудили еще на 15 суток ареста за участие в акции протеста. Доказательством ее участия были фотографии в соцсетях. Ольга в суде свою вину не признала. По ее словам, в воскресенье, 8 ноября, она шла с цветами поздравлять свою подругу. В первый раз ее объяснение силовики приняли, а во второй раз - уже нет. Хижинкова была задержана в районе Кафедрального собора около 15 часов.

Ранее Ольга Хижинкова рассказывала о том, что ей пришлось уволиться из Национальной школы красоты, где она преподавала дефиле, из-за своей политической позиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В Беларуси храбрые женщины - это факт»: Ольга Хижинкова об увольнении, ситуации в стране и планах

Ольга публично высказывалась против насилия (читать далее)