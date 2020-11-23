Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 ноября 2020 года: 1483 новых случая COVID-19 и еще 8 умерших

Стало известно, сколько еще человек заболели в Беларуси "ковидом". Фото: Надежда БУТОВИЧ

Минздрав Беларуси сообщил обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом в республике на понедельник, 23 ноября.

Так, стало известно, что коронавирус подтвердился еще у 1483 человек. Это несколько меньше, чем регистрировалось ежесуточно в последние дни, но все же и немало. В итоге, общий показатель заболеваемости с начала пандемии составил 125 тысячи 482 заразившихся ковидом.

По информации Минздрава, за последние сутки выздоровели от коронавируса еще 850 пациентов.

- Всего на 23 ноября выздоровели и были выписаны 104 тысячи 698 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Лаборатории продолжают усиленно работать на всю систему здравоохранения. И за сутки было выполнено еще более 17,7 тысячи тестов на коронавирус. Их общее число с начала пандемии насчитывает свыше 3,09 миллиона лабораторных исследований.

К сожалению, в Минздраве сообщили о еще 8 умерших пациентах с коронавирусом.

- За весь период распространения инфекции в Беларуси скончались 1104 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в ведомстве.

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