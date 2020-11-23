Сотрудники амбулаторной службы обзвонили 700 детей после инцидента с массовым отравлением в минской школе

Врачи-педиатры осмотрели 43 ребенка на дому Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Врачи-педиатры осмотрели 43 ребенка на дому, еще 700 детей обзвонили сотрудники амбулаторной службы. Об этом журналистам рассказал начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Дмитрий Лазарь, пишет БелТА.

Напомним, 20 ноября дети с признаками отравления стали массово обращаться за помощью к врачам. В тот же день в приемное отделение детской инфекционной больницы поступили 23 ребенка, 18 из них госпитализировали. Всего к врачам из-за отравления обратилось 280 детей из минской школы. Они все ели на обед одно и то же блюдо, после чего у них проявились одинаковые симптомы - рвота и диарея. В основном пострадали ученики 5 - 9-х классов.

Сейчас лечение продолжают 6 пациентов, еще 5 наблюдают амбулаторно. По словам Дмитрия Лазаря, дети находятся в удовлетворительном состоянии.

- Они, в принципе, подготовлены к выписке, но при проведении медицинского осмотра будет определена дальнейшая тактика их лечения.

Эпидемиологическое расследование причин отравления устанавливают врачи Минского городского центра гигиены.