«Белавиа» продлевает приостановку всех рейсов в Россию, кроме вылетов в «Домодедово»

«Белавиа» в очередной раз из-за коронавируса продлила запрет на вылеты в Россию. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

О том, что белорусский авиаперевозчик «Белавиа» приостанавливает вылеты во все пункты России за исключением рейсов в «Домодедово», сообщила пресс-служба компании. Запрет на вылеты продлевается не в первый раз и сейчас продолжится до 24 декабря.

Уточняется, что решение принято в одностороннем порядке, так как со стороны России разрешения на полеты до сих пор нет.

Кроме того, продлевается запрет на вылеты и по другим направлениям. Так, в Ригу, Таллинн и Ларнаку «Белавиа» не полетит вплоть до 14 декабря, в Баку - по 26 ноября, во все пункты Грузии (кроме Тбилиси) - до 30 ноября.

А часть рейсов отложена вплоть до следующего года: отменяются полеты в Ашгабад до 1 января 2021 года. Вылеты в Будапешт и Алматы не будут выполняться по 27 марта 2021-го.

В «Белавиа» уточнили, что возврат средств из-за отмены рейсов осуществляется до 30 марта 2021 года.

- Компания продлевает приостановку выполнения полетов в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом, - уточнили в пресс-службе.

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