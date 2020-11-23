В Лидском районе водитель сбил насмерть 63-летнего пешехода и скрылся

Погибшего мужчину на обочине заметили проезжавшие водители. Фото: СК.

Подробности смертельной аварии, которая произошла на территории Лидского района, сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram.

В милицию очевидцы позвонили в понедельник, 23 ноября, и рассказали, что увидели на обочине автодороги недалеко от райцентра труп мужчины.

- Выбывшие по вызову сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибший с признаками насильственной смерти - 63-летний местный житель. Вероятно, мужчина шел по краю проезжей части и был сбил попутным авто. После смертельного травмирования пешехода водитель скрылся с места аварии, - уточнили в СК.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, идет следствие (ч. 2 ст. 317 УК РБ). Милиция просит других автолюбителей обратиться по номеру 102 или (+375 33) 621-15-35, если вы видели момент аварии или ваш видеорегистратор мог записать происшествие на видео.

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