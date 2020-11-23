Разбили стекла в «опорке», развесили чучела с надписями «ОМОН», подожгли шины на дороге. Группу брестчан подозревают в хулиганстве

Один из подозреваемых рассказал, что его мотивом стали действия силовиков в Минске. Фото: скриншот видео МВД

Как сообщает пресс-служба МВД, нескольких мужчин и женщин из Бреста (всем от 26 до 38 лет) задержали 11 ноября сотрудники ОМОН.

Брестчан подозревают в том, что они незаконно вмешались в функционирование систем, которые обеспечивают безопасность движения железнодорожного транспорта, разбили стекла в «опорке», подожгли шины на дороге и развесили ростовые куклы с надписями, призывающими к насилию над милиционерами. Чучела с надписями «ОМОН», «МЕНТ» и «Лжец» они повесили в Бресте на деревьях и ограждении путепровода «Западный обход».

29 октября на перегоне возле станции «Тэвли» они заблокировали металлической проволокой автоматизированную систему управления и контроля движением поездов. Это, добавляют в МВД, вызвало задержку составов и сбой графика.

А 8 и 9 ноября они подожгли на проезжей части автомобильные покрышки, а потом камнями разбили стекла в опорном пункте.

Брестчан признали подозреваемыми по возбужденным раньше делам за хулиганства, в том числе особо злостное, умышленное приведение в негодность путей сообщения. Подозреваемые находятся под стражей.