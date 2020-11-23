Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года. Их несколько, в том числе - belarusian

Прилагательное "белорусский" выбрано словом августа 2020-го года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подводя итоги 2020-го года Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово года. И понятно почему, год нельзя называть обычным, событий-символов в нем больше чем предостаточно.

Поэтому составители решили выбрать по слову для каждого месяца (где-то их сразу два). Причем только о коронавирусе в году пять своих слов.

Для беспрецедентного года лексикографы Оксфордского словаря создали свой календарь. В котором, повторимся, свои слово у каждого месяца 2020-го года. Вот они:

- в январе сразу два слово - «bushfire» (лесной пожар) и «impeachment» (импичмент);

- февраль ознаменовало слово – «acquittal» (оправдательный приговор);

- слово марта – «coronavirus» (коронавирус) -кто бы сомневался;

- апрель богат на свои слова, которые, иначе, как пандемическими символами и не назовешь: COVID-19, «lockdown» (локдаун) и «social distancing» (социальная дистанция);

Белорусские события увековечены в специальном календаре Оксфордского словаря. Фото: languages.oup.com.

- в мае слово с оттенком «плюс»: это «reopening» (повторное открытие);

- слово июня: это «Black Lives Matter» (дословно «Жизни черных важны» - общественное движение против расизма и насилия в отношении темнокожих);

- в июле были выбраны сразу два слова: «Cancel Culture» (дословно «культура отмены» - форма публичного кого-либо или чего-либо, например, из-за признания в каком-либо поступке); а второе слово месяца – «BIPOC» (аббревиатура, подчеркивающая особый расизм и несправедливость, с которыми чернокожие и коренные народы сталкиваются в Северной Америке);

- слова августа - это «mail-in» (почта) и «belarusian» («белорусский»). В описание прилагательного белорусский лексикографы поясняют, что необычная популярность этого слово мгновенно возросла после выборов президента Беларуси в августе 2020-го года и наполнила этим словом мировые новости;

- словом сентября выбрано - «moonshot» (полет на Луну), несмотря на дословный перевод связано не с космосом, а с массовым тестированием на «ковид»;

- слова октября - «superspreader» (суперпредставитель) и «Net Zero» (нулевое потребление энергии).

Строчки для слов ноября и декабря пока вакантны.

Лексикографы уверены, что непростой 2020-ый нельзя было описать одним словом. Фото: languages.oup.com.

Впервые составители Оксфордского словаря предлагают так много вариантом, обычно они могли договориться об одном слове года. Например, в 2017-ом году это было слово «yothquake» - культурные, политические или социальные изменения, под влиянием молодежи. А в 2018-ом - «toxic» - токсичный или ядовитый. В прошлом году словом 2019-го года стало словосочетание «climate emergency» - «климатическое ЧП». Вся надежда на 2021-го пусть и слово, и сам год будут полны радости и положительных эмоций!

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