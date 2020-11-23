На марш пенсионеров в Минске вышли сотни человек

На традиционный марш вышли сотни человек. Фото: БелаПАН

Акции протеста, в которых участвуют пожилые люди, стали уже традиционными. Впервые пенсионеры вышли на марш в понедельник, 12 октября. Сегодня, 23 ноября, состоялся седьмой по счету марш.

Еще до начала протестного шествия закрылся вестибюль №2 станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны площади Независимости). Примерно через полчаса, в 14.15 в метрополитене объявили, что метро работает в обычном режиме.

На марш пенсионеры вышли с бело-красно-белыми флагами, некоторые принесли с собой иконы и плакаты. Фото: БелаПАН

Участников марша предупреждали в мегафон о том, что мероприятие не санкционировано, но массовых задержаний и препятствования движению колонны в начале марша не было.

Шествие, на которое собрались несколько сотен человек, началось с проспекта Независимости в районе станции метро площадь Ленина, оттуда колонна с бело-красно-белыми флагами и зонтиками в сторону Октябрьской площади. По неофициальной информации известно о точечных задержаниях.

Колонна несколько раз меняла направление движения. Фото: БелаПАН

Как сообщает onliner.by, колонна поредела возле цирка, где протестующих ждал кордон силовиков. Часть участников марша смогли пройти дальше, другие повернули на улицу Янки Купалы. Марш мудрости закончился на площади Якуба Коласа.