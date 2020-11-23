В Минске осудили Никиту Домрачева за участие в акции

В суде свидетель из милиции говорил, что не видел, чтобы Домрачева били

В понедельник, 23 ноября суд Фрунзенского района города Минска признал Никиту Домрачева, брата Дарьи Домрачевой, виновным в участии в акции, сообщает tut.by. Судья Александр Бричков назначил Никите штрафу - 540 рублей. Домрачева на процессе не было: он плохо себя чуствует и находится на самоизоляции.

Напомним, 38-летнего Никиту Домрачева, брата знаменитой спортсменки Дарьи Домрачевой в воскресенье, 11 октября избили дубинками люди в форме недалеко от стелы. Он рассказывал, что ехал по привычному воскресному маршруту проведать маму.

- А я оказался не в том месте не в то время. В воскресенье ехал на велосипеде по велодорожке по своему обычному маршруту выходного дня, - рассказывал Никита «Комсомолке». - Я живу в центре, мама тоже живет в центре, ехал к ней. Я люблю прокатиться по Минску на велосипеде. Но в тот момент увидел много людей, все испуганно бежали, от кого-то спасаясь. Я сначала не понял, что происходит, людей было очень много. Увидел, что от Немиги за ними плотным рядом гонятся солдаты. Их тоже было много. Я испугался, развернулся. Но пока разворачивался, с обратной стороны на меня набежали люди уже в другой форме. И, ничего не объясняя, повалили с велосипеда и начали бить.

Никита оказался сильно избит и попал в больницу.

- У меня четыре раны на голове, три из них зашивали, одна очень большая, наложили много швов. Я спрашивал сколько - мне не ответили. Вначале кровь не останавливалась, она просто лилась.