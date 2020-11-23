Министр образования об отравлении детей в школе Минска: Мониторинг школьного питания необходимо усилить

Игорь Карпенко заявил, что усилить мониторинг школьного питания нужно «даже по отношению к самым незначительным недостаткам». Фото: БелТА.

Во время совещания в Министерстве образования глава ведомства заявил, что организация питания в учреждениях образования должна находиться на постоянном контроле, сообщило БелТА.

При этом министр Игорь Карпенко уточнил, что Минобразования, Минздрав и местные исполкомы регулярно проводят мониторинг организаций питания в учреждениях образования.

- Однако недавний случай, когда ученики средней школы №61 Минска попали в больницу с симптомами отравления, говорит о том, что необходимо усилить проводимую работу даже по отношению к самым незначительным недостаткам в организации питания, - пояснил глава министерства.

В связи с этим в органы управления и учреждения системы образования был направлен ряд указаний. А Минском горисполкоме на оперативном совещании постановили до конца недели проверить состояние пищеблоков во всех минских школах.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что из-за ЧП с отравлением школьников в Минске сотрудники амбулаторной службы обзвонили 700 детей, чтоб узнать их состояние.

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