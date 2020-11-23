К задержанной журналистке TUT.BY не пускают адвоката в СИЗО КГБ

Адвокат Екатерины Борисевич еще не получил разрешение на встречу с ней. Фото: соцсети.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что после возбуждения Генеральной прокуратурой уголовного дела о «Разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям», из-за опубликования информации из эпикриза погибшего Романа Бондаренко, силовики задержали журналистку tut.by, которая написала эту статью, получив информацию у врача БСМП.

Сперва сообщалось, что Катерину Борисевич выпустят спустя 72 часа после задержания. Когда это время истекло стало известно, что журналист TUT.BY останется в СИЗО КГБ до 29 ноября.

В понедельник, 23 ноября, ресурс TUT.BY сообщил, что к задержанной коллеге не пускают адвоката. Для встречи правозащитника с подзащитной не было получено соответствующее разрешение от следователя.

- 23 ноября адвокат Андрей Мочалов планировал посетить Катерину Борисевич, которая находится там уже 4 сутки. Но, как стало известно редакции, следователь не дал соответствующее разрешение на посещение, - проинформировал ресурс, уточняя, что в Беларуси право на защиту гарантировано Конституцией, а противодействие оказанию правовой помощи запрещено.

Уточняется, что журналистка Борисевич проходит подозреваемой по уголовному делу (ч. 3 ст. 178 УК РБ).

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Что известно о журналистке Tut.by, которая вторые сутки находится в СИЗО КГБ?

Если коротко: то известно совсем мало (подробности).

Журналист TUT.BY Катерина Борисевич остается в СИЗО КГБ до 29 ноября.

Катерина проходит подозреваемой по ч. 3 ст. 178 УК РБ - разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям (подробности).