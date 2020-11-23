Россия готовится ответить Евросоюзу на санкции против Беларуси

Москва и Минск скоординированно ответят на санкции ЕС против Беларуси. Фото: minsknews.by.
О том, что Москва и Минск вынуждены отвечать на санкции ЕС против Беларуси, сообщили «РИА Новости» со слов Андрея Руденко, заместителя главы российской дипломатии.
Уточняется, что ответ будет скоординированным. А детально отношения с Евросоюзом будут рассмотрены в рамках заседания коллегий Министерств иностранных дел России и Беларуси, которое пройдет уже в ближайшие дни, 25 - 26 ноября.
- В условиях введенных Евросоюзом санкций против наших стран, официальные Минск и Москва вынуждены ответить на них и сделать это скоординированно, - подчеркнул заместитель российского министра.
Здесь он напомнил, что не так давно власти Беларуси снизили уровень участия в программе «Восточного партнерства» ЕС до экспертного.
- Такие действия логичны, так как настоящие партнеры санкции не вводят, - заметил Руденко.
Здесь же представитель российской дипломатии заметил, что «к новым санкциям призывает белорусская оппозиция» и назвал это «печальным». Далее он перечислил предложения отключить Беларусь от системы межбанковских расчетов SWIFT, остановить кредитование госбанков, отменить проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.
- Все эти меры ударят по экономике страны, отразятся на благосостоянии простых граждан, на авторитете Беларуси, - уверен замглавы МИД России.
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