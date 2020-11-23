«Изменилась тональность»: экс-дипломат Котов рассказал об общении представителя Кремля с белорусской оппозицией

Светлана Тихановская провела разговор с представителем Кремля. Фото: соцсети.

О том, что представитель Кремля пообщался в ООН со Светланой Тихановской, экс-кандидатом в президенты Беларуси, сообщили в телеграм-канале Народного антикризисного управлениия (НАУ), структуре, созданной Павлом Латушко.

Такое заявление сделал бывший дипломат и бывший чиновник администрации президента Анатолий Котов. По его словам, состоялся разговор Тихановской и представителя Кремля в ООН.

- Это добрый жест, потому что раньше таких диалогов не было. Но что касается других договоренностей насчет диалога - это «хлопотное дельце», - резюмировал Котов.

Также экс-дипломат констатировал, по его мнению, изменившуюся тональность со стороны российских властей.

- Недавно начались разговоры о том, что нельзя применять силу к мирным протестующим. Никто не ожидал такой жестокости, которая вызывает стойкие ассоциации с фашизмом. Поддерживать такой режим - означает, быть его соучастником, - заявил Котов.

Также в сообщении НАУ опубликовано и заявление экс-заместителя министра иностранных дел и экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко. Он предположил, что в миссии разрешения белорусского кризиса следует привлечь и Евросоюз, и Россию. Так как это будет шагом к более эффективному и быстрому поиску выхода из сложившейся ситуации.

- Чем быстрее мы найдем из него выход, тем легче будет народу и партнерам, - пояснил Астапенко.

В Кремле подобные контакты никак не комментировали.

При этом, напомним, 7 октября стало известно, что МВД России объявило в розыск Светлану Тихановскую. В МВД России тогда пояснили, что российские правоохранительные органы не возбуждали уголовных дел в отношении Тихановской. Как оказалось, Беларусь объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск по статье о призывах к насильственному изменению конституционного строя.

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