Видеофакт. Минские гаишники спасают кота, засевшего в нише грузовика

Гаишники спасли кошку и отвезли во двор, откуда ее увез грузовик. Фото: стоп-кадр | видео ГАИ Минска.

О происшествии со спасением котенка в Минске, рассказало БелТА по информации ГУВД Мингорисполкома.

Чудесное спасение произошло в понедельник, 23 ноября, в Московском районе белорусской столицы. Около 16.00 сотрудники ГАИ проезжая на служебном авто по улице Лермонтова заметили испуганного котенка в нише движущегося грузовика.

- Для остановки авто инспектор ОГАИ включил маячки красного и синего цвета и попросил водителя грузовика остановиться справа у обочины. Сотрудники ГАИ попробовали достать кошку из ниши под кузовом, но она сама выскочила на дорогу. Животное поймали, а затем отвезли обратно во двор, в котором, по словам водителя, она могла забраться в теплое местечко, - пояснили в пресс-службе.

В ГАИ напоминают, что в осенне-зимний сезон в поисках тепла дворовые коты не редко забираются на колеса машин, могут залезть в свободное пространство в моторном отсеке. Водителям стоит внимательно осматривать машину каждый раз перед началом движения.

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