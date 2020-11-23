В свой день рождения Макс Корж выпустил на YouTube клип на трек «Её виной»

Жена Коржа в клипе едет в кузове белого пикапа с охапкой красных роз. Фото: стоп-кадр | видео YouTube - Max Korzh.

В середине октября «Комсомолка» съездила на съемки нового клипа Макса Коржа на трек «Её виной».

Клип снимали в столичной Грушевке и, надо сказать, «шуму навели» не только там. С момента выхода трека музыкальное сообщество пытается отгадать смысл уникального 6-минутного речитатива: чему или кому посвящена песня, о чем хотел сказать артист?

Некоторые не пытаются искать глубокого смысла: считают, что в четырех куплетах и припевах Макс восхваляет свою жену, подарившую ему двоих детей, благодаря поддержке которой смог построить карьеру. Но так ли все просто? По другой версии, в тексте «Её виной» есть и политические нотки, мол, пройти мимо событий в Беларуси репер просто не смог.

Возможно, некоторую ясность внес клип артиста. Официальное видео появилось на YouTube канале Макса Коржа в понедельник, 23 ноября, - его день рождения.

Кроме дворов столичной Грушевки в клипе сняты и другие улицы Минска, которые «охраняют» силовики и военные в балаклавах и полном обмундировании, спецтехника, а также БЧБ-флаги.

«Девочка мечты» - жена Макса Коржа Татьяна также появляется в кадре она едет в кузове белого пикапа, а за ее спиной - огромная охапка красных роз.

- Спасибо моим близки, моим друзьям, которые всегда рядом, нашей тусе, всем фанам. Вот так и живем! - коротко подписал видео артист.

За несколько часов клип посмотрели более 350 тысяч раз, он набрал более 68 тысяч лайков, но есть и те, кому он не понравился. А какова ваша оценка?

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