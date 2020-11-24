Хренин: Обстановка у границ Беларуси сложная, но она не несет угроз

Министр обороны заявил, что обстановка на границе сложная, но она не несет угроз. Фото: БелТА

Министр обороны Виктор Хренин в программе «Разговор у президента», которая выходит на «Беларусь 1», заявил о том, что обстановка у границ Беларуси сложная, но она не несет угроз.

- На данный момент обстановка у границ Беларуси сложная, но она не несет никаких угроз. Но несмотря на это, все равно продолжает вызывать обеспокоенность. И это связано с тем, что в разы возросло число мероприятий оперативно-боевой подготовки, которые проходят на территории стран-соседок, а также участились случаи полетов боевой и разведывательной авиации. И здесь я бы особо хотел отметить полет вдоль границы нашей страны бомбардировщиков В-52 с континентальной части США. Удаление от нашей границы было минимальным – до 30 километров, - заявил Хренин.

Он добавил, что уже наличие вооруженных сил, их строительства, развития, проведение различных мероприятий по мобилизационной готовности, а также оперативной и боевой подготовке – это уже то, что может сдержать внешнюю угрозу. Мы готовы на любом участке и за короткий промежуток времени сосредоточить нужную нам группировку войск, - подытожил министр обороны.

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