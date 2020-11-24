На даче в Витебском районе мужчина обнаружил целый арсенал боеприпасов времен ВОВ. Фото: УВД Витебского облисполкома

На даче в Витебском районе мужчина обнаружил целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

- Мужчина на своем участке в деревне Белыновичи обнаружил подозрительный металлический предмет. Он напоминал снаряд. Мужчина сразу же позвонил в милицию. На место приехали саперы и во время обследования нашли сразу 28 артиллерийских снарядов калибром 76 миллиметров, 3 артиллерийских снаряда калибром 45 миллиметров, а также гильзу с капсульной втулкой, - говорится в сообщении.

Все предметы были уничтожены сотрудниками саперно-пиротехнической группы.

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