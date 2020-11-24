Представительница Беларуси на «Детском Евровидении» Арина Пехтерева выступит пятой

Представительница Беларуси на "Детском Евровидении" выступит под номером пять. Фото: скриншот с видео

Представительница Беларуси на «Детском Евровидении» 12-летняя Арина Пехтерева выйдет на сцену пятой. Об этом сообщили в БелТА.

Арина исполнит на международном конкурсе песню под названием «Пришельцы»

Под первым номером на сцену выйдет представительница Германии, а последней – Франции. Всего в финале выступят представители 12 стран.

Финал международного песенного конкурса состоится 29 ноября.

Напомним, что «Детское Евровидение» 2020 года проходит в Польше. Но не в привычном формате, а онлайн. Такое решение было принято организаторы в связи с пандемией коронавируса.

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