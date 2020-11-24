В минском метрополитене 24 ноября было на восемь минут приостановлено движение поездов по Автозаводской линии метро

В минском метрополитене 24 ноября было остановлено движение на Автозаводской линии метро Фото: Инна КОРСАК

В минском метрополитене сообщили о том, что в 8.22 24 ноября было остановлено движение по Автозаводской линии метро. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Во вторник, 24 ноября, по техническим причинам было остановлено движение на Автозаводской линии метро, - говорится в сообщении.

Уже в 8.30 появилась информация, что движение поездов было возобновлено.

В метрополитене извинились за возникшие неудобства.

Причину произошедшего пока не пояснили.

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