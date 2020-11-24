Латвийская федерация хоккея направила письмо в Федерацию хоккея Беларуси с требованием разъяснить ситуацию с Дмитрием Басковым

Латвийская федерация хоккея направила письмо в Федерацию хоккея Беларуси. Фото: hockey.by

В понедельник, 23 ноября, латвийская федерация хоккея направила письмо в Федерацию хоккея Беларуси с требованием разъяснить ситуацию вокруг ее председателя Дмитрий Баскова. Текст письма был опубликован на сайте LHF.

- События, которые произошли за последние несколько недель, уже напрямую связаны с вами – нашим партнером ФХБ, а также с ее руководством. Данную информацию мы не можем проигнорировать, как и те материалы, размещенные в СМИ. Вы также не прокомментировали со своей стороны сложившуюся ситуацию. На наш взгляд все эти события являются угрозой, как для Федерации хоккея Беларуси, так и для самого хоккея, - говорится в письме.

В латвийской федерации хоккея подчеркнули, что для них всегда были важны морально-этические ценности.

- Возможная причастность председателя ФХБ Дмитрия Баскова к репрессиям в отношении белорусского народа, которая активно публикуется в СМИ, несовместима с морально-этическими принципами и не может быть оправданной. Подобное поведение влечет за собой дисциплинарное взыскание в соответствии с Кодексом поведения ИИХФ. Мы обращаемся к Федерации хоккея Беларуси и просим разъяснить сложившуюся ситуацию, которая касается Дмитрий Баскова. Мы намерены понять ка вы, наши коллеги, планируете восстановить прежнее доверие и деловые отношения, - отметили в письме.

Напомним, что свидетели сообщили о том, что 11 ноября во дворе на «Площади перемен» они видели мужчину, который был похож на Дмитрий Баскова. Мужчина срезал бело-красно-белые ленточки.

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