Последняя неделя ноября - с мокрым снегом и дождями

Погода напомнит о приближающейся зиме. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Зима уже совсем близко - об этом нам напомнят в ближайшую неделю мокрый снег и гололед. Температура воздуха не поднимется выше +8 градусов, сообщает minsknews.by.

Во вторник, 24 ноября, синоптики Белгидромета прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха днем +3…+8 градусов, ночью 0…+5.

В среду, 25 ноября, по большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, которые ночью сменятся мокрым снегом. На дорогах - слабый гололед. Температура воздуха днем +2…+7, ночью −1…+5.

В четверг, 26 ноября, утром возможен туман. Днем +2…+7 градусов, ночью температура от −2 до +5, по Брестской области при прояснениях до –5.

В пятницу, 27 ноября, на большей части страны пройдут кратковременные дожди, сменяющиеся мокрым снегом. Ночью и утром - туман и гололед. Температура воздуха днем 0…+6, ночью −3…+3.

В выходные похолодает, ожидается снег.

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