Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Под Минском автомобиль сбил насмерть мужчину, который решил перебежать дорогу

Мужчина скончался на месте. Спасти его не удалось
Инна КОРСАК
КомментироватьОставить комментарий
Под Минском автомобиль насмерть сбил мужчину

Под Минском автомобиль насмерть сбил мужчину

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Под Минском автомобиль «Фольскваген» насмерть сбил мужчину, который внезапно решил перебежать дорогу. Об этом сообщили в БелТА.

- Данный инцидент произошел в понедельник, 23 ноября. За рулем автомобиля «Фольксваген» находился 56-летний водитель. Он ехал в сторону Заславля. Как рассказал он сам, в какой-то момент на дорогу внезапно выбежал мужчина. Водитель не смог его объехать и сбил, - пояснили в Министерстве внутренних дел.

Мужчину спасти не удалось. Он скончался на месте.

Он проживал в агрогородке Семково. Ему было 52 года.

Участок дороги, на котором произошло ДТП, не был освещен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мусоровоз сбил насмерть 86-летнюю пенсионерку в Берестовицком районе.

В результате столкновения женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. (подробности)

Минские гаишники спасают кота, засевшего в нише грузовика.

Чтобы спасти пушистика, грузовик останавливали с мигалками. (подробности)

ДТП