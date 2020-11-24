Под Минском автомобиль сбил насмерть мужчину, который решил перебежать дорогу

Под Минском автомобиль насмерть сбил мужчину
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Под Минском автомобиль «Фольскваген» насмерть сбил мужчину, который внезапно решил перебежать дорогу. Об этом сообщили в БелТА.
- Данный инцидент произошел в понедельник, 23 ноября. За рулем автомобиля «Фольксваген» находился 56-летний водитель. Он ехал в сторону Заславля. Как рассказал он сам, в какой-то момент на дорогу внезапно выбежал мужчина. Водитель не смог его объехать и сбил, - пояснили в Министерстве внутренних дел.
Мужчину спасти не удалось. Он скончался на месте.
Он проживал в агрогородке Семково. Ему было 52 года.
Участок дороги, на котором произошло ДТП, не был освещен.
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