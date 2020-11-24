Тренера детской спортшколы арестовали на 12 суток. Доказательством вины стало фото с акции протеста в СМИ

Доказательством вины стало фото с марша в СМИ. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

23 ноября суд Жлобинского района арестовал на 12 суток боксера тренера-преподавателя детской спортивной школы Георгия Ворошилова, сообщает БелаПАН.

Судья Евгений Ерофеев признал его виновным в участии в несанкционированном мероприятии в Минске. Доказательством вины стала фотография с одного из маршей, которая была размещена в СМИ.

- Георгий Ворошилов - уважаемый у нас человек, он тренирует детей, - говорит жительница Жлобина. - Никого из нас не пустили на заседание. Первоначально всех зарегистрировали, но потом объявили, что зал маленький, а сейчас эпидемия коронавируса, и заседание прошло за закрытыми дверями.

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