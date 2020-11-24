В метрополитене пояснили причину остановки движеня поездов на Автозаводской линии
Фото: Инна КОРСАК
В Минском метрополитене пояснили, по какой причине было остановлено движение поездов по Автозаводской линии на восемь минут 24 ноября. Данная информация была размещена в телеграм-канале ведомства.
- С 8.22 до 8.30 было остановлено движение поездов по Автозаводской линии по причине неисправного состава на станции метро «Спортивная». В связи с этим была временно закрыта на вход станция метро «Каменная Горка», чтобы избежать переполнения платформы, - пояснили в метрополитене.
И добавили, что на «Каменной Горке» самый высокий пассажиропоток из всех станции минского метро. За сутки она принимает около 53 тысяч человек.
В метрополитене извинились за доставленные неудобства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«В целях обеспечения безопасности пассажиров»: в метрополитене сообщили о временном закрытии сразу 14 станций.
На вход и выход закрыт 2-й вестибюль станции «Площадь Ленина» в сторону площади Независимости. Поезда на станции останавливаются. (подробности)
В 13.45 23 ноября был закрыт на вход и выход второй вестибюль станции метро «Площадь Ленина».
Поезда на станции останавливаются. (подробности)