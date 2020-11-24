В метрополитене пояснили причину остановки движеня поездов на Автозаводской линии Фото: Инна КОРСАК

В Минском метрополитене пояснили, по какой причине было остановлено движение поездов по Автозаводской линии на восемь минут 24 ноября. Данная информация была размещена в телеграм-канале ведомства.

- С 8.22 до 8.30 было остановлено движение поездов по Автозаводской линии по причине неисправного состава на станции метро «Спортивная». В связи с этим была временно закрыта на вход станция метро «Каменная Горка», чтобы избежать переполнения платформы, - пояснили в метрополитене.

И добавили, что на «Каменной Горке» самый высокий пассажиропоток из всех станции минского метро. За сутки она принимает около 53 тысяч человек.

В метрополитене извинились за доставленные неудобства.

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