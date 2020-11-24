Хренин: Планируем в следующем году закупить четыре вертолета Ми-35

Виктор Хренин рассказал о закупках в Министерстве обороны. Фото: БелTA/

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал о планах по закупке четырех вертолетов Ми-35. Они будут куплены в России.

- Мы планируем в следующем году, и подписан уже контракт с Российской Федерацией, закупить четыре вертолета Ми-35, - рассказал Виктор Хренин в эфире телеканала "Беларусь 1".

Также он сообщил о том, что продолжатся закупки по самолетам Су-30СМ. В 2021 году планируется закупить еще четыре.

По словам Виктора Хренина, планируется перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А.

- Также будут закуплены средства радиоэлектронной борьбы, связи, - сказал он.

Министр обороны рассказал о том, что составлен план развития Вооруженных сил Беларуси на 2021 - 2025 годы. Он прошел согласование со всеми заинтересованными, в нем сохраняется основное направление - модернизация и закупка нового вооружения.

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