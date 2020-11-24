«Нас лишили достойной жизни и права выбора»: еще один шахтер «Беларуськалия» отказался подниматься из шахты

Еще один шахтер "Беларуськалия" отказался выходить из шахты. Фото: телеграм-канал стачкома предприятия

Еще один шахтер «Беларуськалия» Александр Клезович отказался подниматься из шахты в знак протеста. Об этом сообщили в телеграм-канале стачкома предприятия.

- Александр Клезович является машинистом горных выемочных машин рудника №4 рудоуправления «Беларуськалий». В 1.30 он отказался подниматься наверх и заявил о том, что присоединяется к стачке, - говорится в сообщении.

В шахту за Клезовичем спускался горноспасательный отряд, и около 4,30 его подняли на поверхность. Александра вывезли за территорию на машине скорой помощи.

В телеграм-канале стачкома также было опубликовано обращение шахтера.

- Очередное убийство молодого парня, бессмысленные и жестокие задержания мирных граждан, применение светошумовых гранат и слезоточивого газа против пенсионеров, аресты родителей на глазах их маленьких детей… Все это показывает низость и подлость людей, которые захватили в нашей стране власть. Нас лишили достойной жизни и права выбора. Мы перестали уважать друг друга. Но после событий, которые произошли в августе, мы узнали друг о друге многое. Мы начали судить людей не по их словам, а по их поступкам. Я считаю, что стачка - это единственный бескровный и законный способ остановить все то, что продолжает происходить в Беларуси. Именно поэтому я присоединяюсь к стачке, - говорится в обращении.

К слову, это уже четвертый подобный случай за последние 2,5 месяца.

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