Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена. Фото БелТА.

24 ноября Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран и Мальтийского ордена, передает БелТА.

Верительные грамоты ему вручили послы Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.

- С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия, - сказал Лукашенко.

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