На утро 24 ноября в инфекционной больнице остаются еще два ребенка после отравления в школе

В Минздраве рассказали, сколько детей остается в больнице после отравления в школе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Министерстве здравоохранения рассказали, что на утро 24 ноября в инфекционной больнице после отправления в школе остаются еще два ребенка. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Вечером 24 ноября из больницы были выписаны четыре школьника. Еще три ребенка остаются под амбулаторным наблюдением. Новых учащихся с отравлениями в инфекционную больницу не поступало, - прокомментировали в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что на данный момент работает специальная комиссия, которая устанавливает причины случившегося.

Напомним, что в пятницу, 20 ноября, сообщили о госпитализации детей из 61-й школы. За помощью к врачам обратились около 280 учеников. Причина - отравление. Было возбуждено уголовное дело, а также создана специальная группа, которая будет устанавливать причины случившегося.

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