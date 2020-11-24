Лукашенко: Только белорусский народ вправе решать, как в будущем будет развиваться Беларусь

Лукашенко вновь заявил о том, что только белорусский народ вправе решать, как в будущем будет развиваться Беларусь. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 24 ноября, во Дворце Независимости принял верительные грамоты от послов из Бангладеша, Китая, Пакистана, Камбоджи, Израиля и Мальтийского ордена. Лукашенко вновь заявил о том, что только белорусский народ вправе решать, как в будущем будет развиваться Беларусь. Об этом сообщили в БелТА.

- То, что происходит на данный момент можно оценивать по-разному. Но здесь очевидно одно - белорусы, а так было всегда, вновь сумели доказать свою способность отстоять суверенитет страны и ее территориальную целостность. Я уже говорил об этом, но снова повторю - только белорусский народ вправе решать, как в будущем будет развиваться Беларусь, - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что на данный момент по всей Беларуси идет диалог о ее развитии в дальнейшем.

- Мы хотим услышать мнение каждого. Все конструктивные предложения будут обязательно включены в повестку Всебелорусского народного собрания, - отметил Лукашенко.

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