В Минске пройдет выставка рисунков писателя Владимира Короткевича

Героем некоторых рисунков становился сам Короткевич, а еще он часто рисовал типажи белорусов. Фото: 18-й том Собрания сочинений Владимира Короткевича, издательство "Мастацкая літаратура".

Владимир Короткевич был не только писателем, но и художником.

Выставка его рисунков "Княжество образов и слов" откроется 26 ноября в Национальной библиотеке Беларуси, сообщает БелТА.

Свои литературные рукописи Короткевич сопровождал рисунками. Всего их - более 600.

- В рисунках на историческую тему писатель точно прорисовывал детали костюма, оружия, силуэты и характерные черты героев. Они помогали ему во время работы над образностью текста, - рассказали в Национальной библиотеке.

На выставке можно увидеть авторские эскизы к повести "Дикая охота короля Стаха", рукописи стихотворения "Прощание с Родиной", самодельный конверт и письмо к другу Иосифу Ховратовичу. Также в экспозицию вошли юбилейные, редкие и эксклюзивные издания произведений писателя из фонда Национальной библиотеки Беларуси.

Выставка продлится до 15 января 2021 года.

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