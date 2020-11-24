Лукашенко о Белгазпромбанке: Мы ни в коем случаем не собираемся его уничтожать

Лукашенко заявил, что не собирается ликвидировать "Белгазпромбанк". Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 24 ноября, принял с докладом главу временной администрации Белгазпромбанка Надежду Ермакову. Он заявил, что банк никто ликвидировать не собирается. Об этом сообщает БелТА.

В самом начале встречи Лукашенко поблагодарил Ермакову за то, что она в свое время согласилась возглавить временную администрацию Белгазпромбанка, а также смогла стабилизировать ситуацию в тяжелый период. И этот факт, по словам Лукашенко, обязательно войдет в историю.

- И я хотел бы подчеркнуть, что Белгазпромбанк никто не собирается ни ликвидировать, ни уничтожать и как-то ухудшать его работу. Мы наоборот постараемся сделать все возможное, чтобы банк смог нормально функционировать и приносить пользу Беларуси, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что обсуждал судьбу Белгазпромбанка с Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Все дело в том, что уже в середине октября заканчиваются полномочия у временной администрации. И надо будет вместе сформировать руководство банка. Беларусь делает очень серьезные ставки на него. И мы с Путиным обсуждали эту тему. Он мне буквально дословно заявил о том, что банк должен работать и уничтожать его не нужно. Да и хозяева банка - богатые люди. Это я подразумеваю «Газпром», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что 11 июня в головной офис Белгазпромбанка приходили сотрудники Департамента финансовых расследований.

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