Одному из директоров EPAM, Игорю Овсянику, дали 15 суток

При каких обстоятельствах задержали Игоря Овсяника, пока не известно. Фото: dev.by.

"Комсомолка" уже сообщала о том, что в Минске 22 ноября был задержан один из директоров EPAM Игорь Овсяник. Его отвезли в Первомайское РУВД, а ночью доставили на Окрестина.

Как сообщает tut.by, сегодня стало известно, что Senior Director, Special Projects в EPAM Systems Игорь Овсяник получил 15 суток. Об этом свидетельствуют материалы лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна».

Кроме того, в телеграм-канале «Списки задержанных» появилось сообщение по итогам нескольких судов Минске, в котором есть такой абзац: «Суд Октябрьского района, судья Руденко А.А., судил Овсянник И. В. ст 23.34, есть 2 детей. По скайпу, с адвокатом (за 22 ноября 2020 года). Вину не признал, итог 15 суток» (орфография сохранена).

При каких обстоятельствах был задержан Игорь Овсяник, пока не сообщается. Не известно, произошло ли это во время районного марша. Известно только, что живет он в районе, который не относится к Первомайскому РУВД, в который его отвезли. В списках напротив его фамилии значится ст. 23.34 ч. 1 КоАП, то есть «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий».

Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года. Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором белорусского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Хижинкова уже 15 суток отбывает арест. 23 ноября в суде должны рассмотреть жалобы по ее делу

Всего по решению суда первой инстанции она должна отбыть 27 суток ареста (подробнее...)